Reggio, 15enne accoltellato a scuola dovrà rispondere di tentato omicidio pluriaggravato

Risponde di tentato omicidio pluriaggravato il 15enne di Reggio Calabria che ieri mattina ha accoltellato in classe, al liceo scientifico “Leonardo da Vinci” di Reggio Calabria, un compagno di scuola, anche lui 15enne, al culmine di un litigio dettato da banali motivi. Le accuse sono state formalizzate oggi dal procuratore per i minorenni, Roberto Di Palma, e dal pubblico ministero Angelo Gaglioti, a conclusione dell'interrogatorio tenutosi alla presenza del legale di fiducia, l'avvocato Giacomo Iaria, e dalla collaboratrice di studio Claudia Francesca Romeo.

Come comunicato formalmente dai difensori, il 15enne sotto accusa ha ammesso "le proprie responsabilità chiedendo scusa al ragazzo vittima dell'aggressione", argomentando le ragioni del suo gesto "frutto di una condotta precedente e contemporanea di vessazioni da lui subite e non comunicate per timore alla scuola e ai compagni"; riguardo i momenti di tensioni all'interno della scuola all'arrivo dei familiari del ragazzo ferito, ai Magistrati ha spiegato che "l'aggressione si è verificata a seguito della sua ammissione dei fatti innanzi a loro".

In attesa della decisione del procuratore Roberto Di Palma e del Pm Angelo Gaglioti sull'eventuale misura cautelare da disporre, la difesa ha comunicato che "per ragioni di tutela i genitori hanno deciso di sospendere la frequentazione scolastica del ragazzo".