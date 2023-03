Bagnara Calabra, la SP19 per Solano Inferiore dissestata e a rischio frane

Nei giorni scorsi l’associazione “Liberi Giovani” di Solano Inferiore si è rivolta al sindaco Adone Pistolesi per chiedere la sistemazione del tratto della Strada provinciale 19 che collega Bagnara Calabra con la frazione e con altri centri abitati dei piani dell’Aspromonte. I residenti lamentano l’assenza di manutenzione e il pericolo di incidenti.

«La pavimentazione stradale è fortemente degradata – spiega il presidente Giuseppe Mangeruca – anche per la mancata pulizia delle cunette e la conseguente assenza di regimentazione delle acque. In alcuni tratti vi sono stati dei cedimenti e conseguenti restringimenti della carreggiata. Ad ogni evento meteorologico vi sono delle frane, che vengono tolte in maniera approssimativa, ed i cumuli che rimangono causano scivolamenti ai mezzi in transito con il rischio concreto di finire fuori strada e fare voli nei dirupi sottostanti, anche per la precarietà dei muretti e delle barriere stradali».

Da circa un anno si registra la caduta di massi di medie dimensioni dal costone roccioso che sovrasta la SP 19: «Capita spesso di vedere – continua Mangeruca – i residenti che transitano sulla SP 19 organizzarsi e togliere a mano o con mezzi e attrezzi di fortuna, i massi che ostruiscono il passaggio. Siamo a ridosso della stagione estiva e come è noto, in questi mesi i turisti che arrivano fanno crescere la popolazione di questi territori in maniera esponenziale».

