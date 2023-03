Università per stranieri Dante Alighieri di Reggio, quale futuro?

L’Università per Stranieri nasce negli anni ’80 su iniziativa dell’on. Reale. Sempre lui, nella qualità di Presidente del comitato locale della Società nazionale Dante Alighieri, fu promotore del consorzio, con Comune, Provincia e Camera di commercio, che si impegnava a pagare affitti, utenze, ed i servizi necessari all’Università per il suo funzionamento. «Rispetto a quanto previsto nessuno ha mantenuto appieno gli impegni presi. Nel 2013 – afferma Beniamino Scarfone, componente il Cda della Dante Alighieri –, con la riforma dello Statuto del consorzio è venuto meno l’obbligo-onere di sostenere tutte le spese per il funzionamento a fronte di un generico obbligo per gli Enti di assicurare il funzionamento con erogazioni autonomamente determinate in relazione alle proprie risorse di bilancio: insomma se posso destino delle risorse… ben diverso dall’obbligo di sostenere tutte le spese per il funzionamento».

«Negli ultimi anni i contributi degli Enti sono stati inconsistenti. Dal Comune le ultime risorse risalgono al periodo dei commissari. Dalla Città Metropolitana è bene chiarire, stante le dichiarazioni di stampa registrate, che le somme destinate all’Ateneo negli anni non servivano per finanziare le spese di funzionamento, bensì master e corsi di formazione: non contributi, ma corrispettivi per servizi formativi. La Regione, invece, annualmente destina delle risorse in forza di una specifica legge regionale; anche se negli ultimi 10 anni ha ridotto gli stanziamenti annui da 600 mila euro a 100 mila euro».

Dalle cifre snocciolate da Scarfone appare inevitabile la crisi finanziaria che ha investito l’Ateneo, ma per comprendere bene la situazione attuale bisogna soffermarsi sulla particolare governance dell’Università per Stranieri.

