Università a Reggio: Dante e Mediterranea? Sì al "matrimonio"

Il consiglio di amministrazione si è espresso in maniera netta. All’unanimità ha approvato la proposta di federazione. Adesso la palla passa all’Università Mediterranea che dovrà pronunciarsi rispetto al progetto che darebbe un futuro più solido alla “Dante Alighieri”. Il sentire dell’Ateneo, l’unico del mezzogiorno e il terzo in Italia di proseguire il suo cammino assieme alla Mediterranea è stato ufficializzato nel corso di un consiglio di amministrazione in cui il presidente del Cda, Pietro Aloi ha ribadito la necessità di questo percorso.

«Tale proposta trae avvio dalle considerazioni finali della Verifica dei risultati conseguiti dall’Università per Stranieri “Dante Alighieri” al termine del quinto anno di attività disposta dall’ANVUR (Agenzia Nazione di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca), che aveva auspicato se non la fusione almeno la federazione con l’Università Mediterranea, unico altro Ateneo accreditato sul territorio. Nella successiva relazione del maggio 2021, l’Anvur aveva espresso un giudizio soddisfacente verso l’Ateneo, accreditando tutti i Corsi di Studio per la durata massima consentita».

