Reggio, corsa contro il tempo per migliorare il servizio idrico prima dell'estate

Il bando è stato aggiudicato, la prossima settimana l’impresa sottoscriverà l’impegno e si metterà all’opera. Parte l’intervento di funzionalizzazione dei quadri elettrici di pozzi e serbatoi. Attività che traduce in un efficientamento del servizio idrico le risorse del Pon Metro React Eu.

Operazione che il consigliere delegato all’Idrico, Franco Barreca spiega: «Ammoderniamo un settore chiave dopo oltre venti anni. Mettiamo in sicurezza i quadri elettrici che saranno automatizzati, in modo che nei casi di pioggia o di guasti non è più necessario un intervento fisico del manovratore per farli ripartire». Insomma si ottimizza l’impiego delle risorse umane, che potranno essere utilizzate per altri interventi invece che per fare il giro dei circa 100 pozzi e 55 serbatoi. Non a caso l’intervento ha previsto una spesa di circa 2 milioni di euro. Non solo ci sono altri vantaggi insiti nell’operazione.

Una corsa contro il tempo con un obiettivo chiaro: migliorare il servizio per scongiurare i disservizi che alla vigilia dell’estate di un anno non particolarmente piovoso preoccupano e non poco.

