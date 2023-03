Cardeto, sorpreso a coltivare 110 piante di marijuana. Arrestato 52enne

A Cardeto, i carabinieri della Compagnia di Reggio Calabria e dello Squadrone Eliportato "Cacciatori Calabria" hanno arrestato per coltivazione e detenzione ai fini di spaccio di stupefacente, in esecuzione dell’ordinanza di applicazione di misura cautelare degli arresti domiciliari, emessa dal Tribunale di Reggio Calabria, un 52enne del posto, disoccupato, con precedenti di polizia.

Il provvedimento restrittivo scaturisce a seguito di mirata e attenta attività di indagine condotta dalla Stazione di Cardeto, tra settembre e ottobre 2022, finalizzata al contrasto del fenomeno della coltivazione illegale e dello spaccio di sostanze stupefacenti. In particolare, gli accertamenti scaturiti dall’attenta attività info-operativa e di osservazione posta in essere dai militari, hanno permesso di riscontrare che l’uomo avesse coltivato in un appezzamento di terreno in località "Liddu", 100 piante di marijuana di varia altezza e già defogliate, occultate tra la fitta vegetazione, con relativo impianto di irrigazione composto da tubature adibito per la manutenzione e innaffiamento.

Lo stupefacente e il materiale rinvenuti, previa campionatura sono stati sottoposti a sequestro. Nel corso della successiva perquisizione domiciliare, inoltre, i militari hanno rinvenuto, all'interno dell'appartamento dell’uomo, 200 grammi di marijuana.

Rimane costante l’attività di controllo sul territorio dell’Arma che rappresenta la principale forma di prevenzione in grado di incidere direttamente sulla percezione della sicurezza da parte dei cittadini. Trattandosi di procedimento in fase di indagini preliminari, rimangono salve le successive determinazioni in fase processuale.

