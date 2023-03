Aeroporto Reggio, nuovo stop: non “decolla” il volo per Bergamo

I sogni e la realtà: a volte si avverano, altre – tante, almeno nel caso specifico – ci si sveglia con l’amaro in bocca. E speriamo che stavolta per l’aeroporto dello Stretto vada diversamente rispetto al recente passato: dal bando di Enac per i nuovi voli sottoposti a oneri di servizio passa il futuro del “Minniti”, sul quale si concentrano, purtroppo, nuovi segnali negativi.

L’ultima notizia, resa nota da aeroporticalabria.com, riguarda Aeroitalia: la compagnia ha cancellato dall’aeroporto reggino i voli programmati su Milano-Bergamo per l’estate 2023. Da qualche settimana, riferisce sempre il sito, le tariffe erano bloccate a 499,99 euro e ciò lasciava intendere che la cancellazione sarebbe avvenuta a breve. Già nei mesi scorsi Aeroitalia aveva cancellato la stessa tratta da e per Lamezia; stessa sorte per il volo annunciato per Firenze dal “Tito Minniti”.

Passo del gambero, dunque, sullo Stretto: uno avanti (ancora solo auspicato) e tanti altri indietro. Il presente, quello concreto, parla solo dei voli di Ita per Roma e Linate, mentre le speranze di rilancio rimangono appese esclusivamente ai nuovi voli banditi da Enac per Bologna, Torino e Venezia. La scadenza per le offerte (sperando che ne arrivino) è fissata al 24 aprile.

