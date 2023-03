Villa San Giovanni, danneggiato il “palloncino”: il Comune condanna l’atto

«Duole comunicare alla città, dopo aver sporto regolare denuncia alle forze dell’ordine, che un vile gesto è stato compiuto ai danni del palloncino “Giudice Antonino Scopelliti”, da tutti conosciuto come “Io gioco Legale”». Trapela profonda amarezza dalle parole con cui il sindaco Giusy Caminiti, insieme alla giunta e al gruppo consiliare “Città in Movimento”, ha dato notizia di quanto accaduto all’impianto sportivo.

«Il telone che copre la struttura – spiega infatti il primo cittadino – è stato reciso con un taglio netto che, a quanto sembra, non è ascrivibile a nulla se non al gesto ignobile di chi ha voluto tagliare quella copertura». Caminiti racconta anche che, dopo essere stati informati della situazione, si è provveduto alla verifica direttamente sul luogo, proprio per constatare ciò che era stato riferito. La prima immediata reazione, sottolinea, «non poteva che essere andare a denunciare l’accaduto al Commissariato di Polizia, che sta facendo le indagini dovute».

