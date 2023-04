Droga sull'asse Rosarno-Sicilia-Malta: 51 condanne e 6 assoluzioni

Condannati perché avevano conquistato una postazione privilegiata tra i big del narcotraffico internazionale. Il Gup di Reggio Calabria, Giovanna Sergi, ha stangato la holding della droga con base operativa a Rosarno, ed agli ordini delle ’ndrine reggine, incastrata con l'operazione “Crypto”. Nel processo con rito abbreviato sono state 51 le persone condannate, con punte di 20 anni di reclusione a carico di 8 persone considerati «i dirigenti» dell’associazione; appena 6 le assoluzioni. Ha retto, quindi, il rigoroso impianto accusatorio sostenuto dal pool antimafia di Reggio Calabria e dai Pubblici ministeri, Paola D'Ambrosio e Domenico Cappelleri: l'indagine dei “baschi verdi” della Guardia di Finanza di Catanzaro e Reggio e dello Scico di Roma ha infatti scoperto gli affari d'oro delle cosche di Rosarno con la compravendita di stupefacenti.

Nella città del porto operavano le menti dell'organizzazione riconducibili, secondo le conclusioni della Direzione distrettuale antimafia alle famiglie, “Cacciola-Certo-Pronestì”; il business criminale si sviluppava in mezza Italia: dalla provincia di Reggio Calabria a Cosenza ed Amantea, in Sicilia sull'asse Messina-Catania, Campania, Puglia e Piemonte. Ramificazioni anche all'estero: Germania, Olanda, Belgio, Spagna e Malta. Raggio operativo internazionale facendo scattare l'aggravante «della natura transnazionale» dell'associazione. Anche se l'accusa nevralgica confermata dalla sentenza di primo grado la partecipazione, dai capi e promotori ai singoli partecipi finendo per chi svolgeva mansioni operative secondarie, di «una strutturata organizzazione criminale composta da cinque articolazioni operative e territoriali distinte, stabilmente collegate tra loro ed operanti in modo sinergico, anche tramite ulteriori soggetti allo stato non identificati, al fine di commettere una pluralità indeterminata di delitti di importazione, trasporto, codetenzione e successiva cessione a terzi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, hashish, eroina e marijuana».

Cinque, paralleli, gruppi criminali nel mirino delle Fiamme Gialle: “Cacciola-Certo-Pronestì”, “Cambria”, “Siracusano-Pizzo-Liistro-Zullo”, “Raso”, “Soriano”. Gli affari più redditizi si realizzavano sull’asse Rosarno-Catania-Malta: era questa la nuova rotta del narcotraffico internazionale gestito e dominato dalla ’ndrangheta di Rosarno. La via del narcotraffico tra Rosarno e Catania è stata accertata, secondo la ricostruzione del pool antimafia di Reggio, «grazie ad una delle sim tedesche che occupava prevalentemente celle di Rosarno e comunicava esclusivamente a mezzo Sms con un cellulare che impegnava una cella installata nel centro abitato di Catania». Le due utenze, secondo la ricostruzione delle Fiamme Gialle, comunicavano utilizzando una sorta di codice numerico predefinito: ad ogni lettera dell'alfabeto corrispondeva un numero assegnato a caso, senza ordine né logica. Era il loro metodo di comunicazione per vendere e acquistare, spedire e farsi recapitare le partite di droga.

Le condanne

Giuseppe Cacciola, 20 anni

Bruno Pronestì, 20 anni

Vincenzo Raso, 20 anni

Domenico Certo, 20 anni

Nicola Certo, 20 anni

Francesco Cambria, 20 anni

Roberto Porcaro, 20 anni

Francesco Suriano, 20 anni

Alessio Martello, 12 anni

Alessandro Scalise, 10 anni e 8 mesi

William Pati, 11 anni e 8 mesi

Giampiero Pati, 13 anni e 4 mesi

Pasquale Giovinazzo, 3 anni e 4 mesi

Alessandro Marigliano, 12 anni

Antonio Paletta, 10 anni e 8 mesi

Gennaro Paletta, 10 anni e 8 mesi

Giuseppe Trombetta, 11 anni e 4 mesi

Giuseppe Battaglia, 12 anni e 4 mesi

Salvatore Battaglia, 2 anni e 8 mesi

Antonio Gullace, 10 anni e 8 mesi

Massimiliano Guerra, 3 anni

Michele Chindamo, 10 anni

Matteo Mero, 10 anni e 8 mesi

Massimiliano Mirra, 2 anni e 8 mesi

Walter Modeo, 10 anni e 8 mesi

Santa Pitarà, 11 anni e 4 mesi

Giulio Pizzo, 10 anni e 8 mesi

Maurizio Pizzo, 10 anni e 8 mesi

Alessandro Raso, 2 anni e 8 mesi

Giuseppe Pescetto, 2 anni e 8 mesi

Manuel Spagnoli, 6 anni e 8 mesi

Antonio Stellitano, 10 anni e 8 mesi

Lorenzo Stellitano, 10 anni

Alessandro Tallarico, 11 anni e 4 mesi

Vincenzo Vercey, 4 anni

Alessandro Villani, 10 anni

Gianfranco Viola, 15 anni e 2 mesi

Fabio Vitale, 4 anni e 8 mesi

Franco Vitale, 4 anni e 8 mesi

Giuseppe Vitale, 4 anni e 8 mesi

Michele Saccotelli, 2 anni e 8 mesi

Stefano Montagono, 11 anni e 4 mesi

Massimiliano Mazzanti, 7 anni

Paolo Cirelli, 12 anni

Orazio Coco, 10 anni e 8 mesi

Giorgio La Pietra, 2 anni e 8 mesi

Carmelo Listro, 5 anni

Marco Paladino, 10 anni

Maurizio Caruso, 2 anni e 8 mesi

Francesco Cavarra, 8 anni

Francesco Varone, 10 anni e 8 mesi

Le assoluzioni

Marco Tronuo

Filippo Angelica

Francesco Barone

Simone Pronestì

Rocco Cacciola

Rosario Zagame

