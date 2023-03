Incendio in cantiere a Roccella Jonica, la mano dei clan?

Un incendio di natura dolosa è stato appiccato l’altra notte da persone non ancora identificate, a Roccella in un cantiere del progetto “Borgo dei Carafa Wedding & Conference Destination”, nell’area antistante l’antica chiesa di San Giuseppe, nel centro storico della cittadina. Si tratta di lavori promossi dal Comune di Roccella e finanziati con il “Fondo di sviluppo e coesione 2000/2006” nell’ambito del bando “APQ Borghi e Ospitalità - Progetti di valorizzazione dei Borghi della Calabria”.

Il rogo, di matrice dolosa, secondo quanto accertato dai vigili del fuoco e dai carabinieri intervenuti sul posto, ha distrutto un bagno chimico e danneggiato una struttura adibita a box ufficio e deposito di attrezzi di proprietà dell’impresa aggiudicataria dei lavori con sede a Forlì, consorziata con due ditte esecutrici, una di San Giorgio Morgeto, e l’altra di Rombiolo, nel Vibonese.

Anche se ancora gli accertamenti dei carabinieri della stazione e della sezione investigativa della compagnia di Roccella sono ancora in corso, non è escluso che dietro l’inquietante danneggiamento si possa celare un tentativo di estorsione o qualcosa di simile: forse una richiesta di assunzione non accettata o un “invito” a rifornirsi del materiale necessario per il completamento dell’opera presso ditte “vicine” alla criminalità organizzata.

Sull’accaduto l’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Vittorio Zito, ha subito espresso «ferma condanna».

