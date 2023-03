Reggio, concorsi al Comune in stallo: esclusa una delle 3 società in lizza

Due mesi dalla scadenza del termine per la ricezione delle offerte ma ancora la gara per l’affidamento del servizio di gestione dei concorsi al Comune non è stata assegnata. Un tempo lungo che la commissione di gara si è presa nonostante il ritardo accumulato e la procedura d’urgenza bandita a inizio anno.

Tutto questo per evitare errori e passi falsi ma dopo oltre 60 giorni è arrivata una prima decisione: l’esclusione di una delle aziende partecipanti. In particolare è stata riscontrata la mancata indicazione del responsabile del progetto. Circostanza questa che era fondamentale nella valutazione e nell’ammissione del concorrente. Non viene fornito il nome di quale operatore è stato escluso e come si ricorderà sono tre le imprese che hanno aderito al secondo avviso dell’amministrazione comunale: Merito s.r.l., Scanshare srl ed Ales srl.

Tutti e tre erano stati ammessi dopo il soccorso istruttorio. C’è da dire, quindi, che l’espletamento di questa gara per i concorsi sta sempre più assumendo i connotati di una corsa a ostacoli. La prima gara finita male con l’esclusione di tutti i partecipanti, poi la nuova procedura d’urgenza e adesso il tempo che trascorre e che spinge sempre più in avanti l’avvio dei concorsi al Comune e delle assunzioni. E mentre a Messina si corre con la conclusione della fase di ricezione delle domande, a Reggio ancora si è nel limbo.

