Reggio, traffico illecito di rifiuti: 5 condanne in abbreviato I NOMI

Cinque imputati e cinque condanne. Il Gup di Reggio Calabria, Angela Mennella, ha condannato tutti gli imputati dell'operazione “Mala Pigna” che avevano scelto il processo con rito abbreviato. Nello specifico: Giovanni Delfino (classe 1993), 6 anni di reclusione; Alessio Alberto Gangemi, 8 anni; Riccardo Marino, 1 anno e 4 mesi; Giuseppe Antonio Nucara, 8 anni; Domenico Amato, 8 mesi.

L'operazione “Mala Pigna” avrebbe svelato, secondo le conclusioni della Procura distrettuale antimafia di Reggio, come il gruppo sotto accusa, seppure con diversi profili di responsabilità, pur di arricchirsi a dismisura anche con il business illecito dei rifiuti avrebbe rischiato di avvelenare parte del territorio di Gioia Tauro. Affari sporchi per gli inquirenti realizzati con la benedizione dei potenti di Gioia Tauro, i Piromalli.

Un'indagine dei Carabinieri del Nucleo investigativo di Polizia Ambientale Agroalimentare e Forestale e del Comando provinciale di Reggio Calabria che portò all'emissione di 29 misure cautelari personali (9 in carcere, 10 ai domiciliari, 9 tra obbligo di dimora ed obbligo di firma, 1 all'obbligo di presentarsi giornalmente alla Polizia giudiziaria) a cui va aggiunto il decreto di sequestro a carico di cinque aziende di trattamento rifiuti tra Calabria e Emilia Romagna per un valore complessivo di poco più di 2 milioni e 300 mila euro. Gli indagati sono accusati, a vario titolo, di associazione di tipo mafioso, disastro ambientale, traffico illecito di rifiuti, intestazione fittizia di beni, estorsione, ricettazione, peculato, falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici, violazione dei sigilli e danneggiamento aggravato.

