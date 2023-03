Lavori sulla Statale Jonica tra Ferruzzano e Bianco VIDEO

Lungo la strada statale 106 'Jonica' attualmente sono in corso i lavori per il rafforzamento delle scarpate, tra i comuni di Ferruzzano e Bianco, in provincia di Reggio Calabria. Ad oggi, sono state effettuate le operazioni di disgaggio, disboscamento e installazione delle reti. Si lavora ad un'altezza di cica 40 metri. Per consentire l'esecuzione dei lavori, fino al 15 luglio 2023, sulla carreggiata in direzione Reggio Calabria è in vigore un senso unico alternato regolato da impianto semaforico, il divieto di sorpasso e il limite di velocità di 30 chilometri, dal km 71 al km 72,5. Le attività vengono eseguite nella fascia oraria compresa tra le ore 07 e le ore 19, ad esclusione dei giorni festivi.

© Riproduzione riservata