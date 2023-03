Reggio, bene confiscato alla 'ndrangheta occupato abusivamente: 5 denunciati

A seguito di specifica attività di indagine svolta di concerto con l'Agenzia Nazionale per i beni confiscati sede di Reggio Calabria, la Polizia Locale di Reggio Calabria ha denunciato a piede libero all'autorità giudiziaria 5 persone in concorso per occupazione abusiva di immobile di proprietà dello Stato.

Da quanto accertato, tre persone già titolari di un bene confiscato in quota indivisa per il 50%, hanno stipulato un contratto di locazione per l'immobile soggetto al provvedimento giudiziario, a seguito del quale i conduttori hanno regolarmente preso possesso dello stesso, un capannone industriale sito in nella zona sud della città.

© Riproduzione riservata