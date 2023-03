Gli affidano i risparmi e fugge col denaro, denunciato finto broker di Reggio

Un finto broker, che ha incassato 45 mila euro da due fratelli del Cagliaritano per l’acquisto di criprovalute, è stato denunciato per truffa e appropriazione indebita. I carabinieri della stazione di Monserrato (Cagliari) sono risaliti a un 52enne di Reggio Calabria, già noto alle forze dell’ordine, dopo la querela presentata dalle vittime, due professionisti di 40 e 42 anni, residenti a Monserrato.

Convinti di affidare i propri risparmi a un abile broker finanziario contattato online, i due fratelli dal 2016 gli avevano affidato i loro risparmi, tramite bonifici. Ma l’uomo era poi sparito così come il denaro, che difficilmente i due professionisti riusciranno a recuperare.

