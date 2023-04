Reggio: troppi detenuti, pochi agenti. Carcere di Arghillà in affanno

Troppi detenuti - 374 - rispetto agli agenti della Penitenziaria in organico che si fermano a 124: all'istituto penitenziario di Arghillà la situazione è «allarmante» secondo l'analisi della delegazione del sindacato UilPa Polizia penitenziaria che ha effettuato ieri un sopralluogo nel secondo carcere della nostra città.

«Serve una svolta» afferma Gennarino De Fazio, segretario generale della UilPa Polizia Penitenziaria. E spiega le ragioni della sua particolare preoccupazione: «374 detenuti presenti e solo 124 agenti in servizio, spalmati su più turni, a sorvegliarli in sezioni lunghe oltre 120 metri. Pure al carcere di Reggio Calabria Arghillà la situazione che si è presentata all’analisi della delegazione della UilPa Polizia Penitenziaria, composta anche dai segretari regionale e territoriale, Salvatore Paradiso e Maurizio Tardio, e da altri dirigenti, con cui ho condotto stamani un sopralluogo è allarmante e necessita di essere affrontata con concretezza e celerità».

Gennarino De Fazio evidenzia come da anni Arghillà sia in difficoltà di organico e di gestione dei servizi: «Inoltre, anche sul penitenziario reggino si ripercuotono enormi difficoltà gestionali e operative che derivano dalla cospicua presenza di detenuti affetti da patologie mentali, i quali necessiterebbero di essere adeguatamente curati e che invece subiscono anche loro le disfunzionalità del sistema e non di rado finiscono in vortici che li vedono protagonisti di disordini e aggressioni agli operatori. Peraltro, la politica di presunta spending review condotta negli anni passati ha portato all’accorpamento amministrativo del carcere di Arghillà con quello di San Pietro, determinando anche una parcellizzazione che di certo non giova all’organizzazione complessiva, anche per l’ibrido rappresentato da organici unici fra i due plessi per le funzioni centrali e distinti per la Polizia penitenziaria».

