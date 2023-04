Turismo a Reggio, al Nord Europa piace l’offerta della Città metropolitana

I mercati esteri dimostrano sempre più interesse verso la destinazione di Reggio Calabria. È ciò che emerge con chiarezza dalla partecipazione a Discover Italy, appuntamento di due giornate dedicato all’incontro tra operatori turistici e buyer italiani e stranieri. L’agenda di appuntamenti degli operatori presenti a Sestri Levante con la Metro City si è concentrata sui buyer stranieri con interessanti risultati in termini di apertura di nuovi mercati esteri. Sono stati realizzati incontri con Regno Unito, Svizzera, Polonia, Belgio, Olanda, Lituania, Grecia, Germania. Da un primo confronto con le aziende presenti, il Nord Europa è il mercato estero maggiormente interessato all’offerta metropolitana di turismo esperienziale. C’è, infatti, grande richiesta da parte dei turisti nord europei di nuove mete poco battute che possano offrire percorsi di viaggio “autentici” con un’ampia stagionalità. Importanti i contatti con buyer provenienti da Stati finora poco interessati, come Grecia ed Est Europa e richieste specifiche che aprono le porte a nuovi segmenti turistici, come il destination wedding, oltre a turismi più tradizionali come quello culturale, fortemente sostenuto dall’interesse verso la storia millenaria del territorio.

Si conferma una crescita in termini di richieste e di prenotazioni piuttosto importante che fa ben sperare non solo per l’anno in corso, ma soprattutto in proiezione 2024. I consiglieri metropolitani Giuseppe Ranuccio, delegato al Turismo, e Domenico Mantegna, delegato alle Attività Produttive, presenti all’evento, riferiscono di aver trovato a Sestri Levante «un ambiente fortemente tecnico e orientato a concrete possibilità di business. Ci siamo confrontati con diversi buyer stranieri – hanno spiegato i due rappresentanti di Palazzo Alvaro – che hanno mostrato una grande apertura verso l’offerta turistica metropolitana».

