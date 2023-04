Roccella Jonica, spedizione punitiva notturna: auto bruciata in pieno centro

Incendiari in azione a Roccella, cittadina costiera, dove da un po’ di tempo a questa parte, tra intimidazioni, incendi, danneggiamenti e furti, la situazione non è più tranquilla. L’allarme, insomma, è ormai scattato su più livelli. È di natura dolosa l’incendio divampato nel cuore del lungomare Sisinio Zito, che poco prima dell’alba di ieri ha totalmente distrutto l’auto, una Fiat Uno, di proprietà di A.G., un 40enne di Stignano.

Il veicolo preso di mira dagli ignoti incendiari (davvero sfacciato e sfrontato il loro raid in pieno centro) era parcheggiato sul lungomare, a ridosso del waterfront e a poche decine di metri dal Largo Colonne e dalla piazza San Vittorio. Per distruggere totalmente il veicolo i malviventi hanno utilizzato probabilmente benzina: nel giro di pochi minuti l’auto è stata completamente avvolta dalle fiamme. Inutile, dopo l’allarme, l’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Siderno: al loro arrivo dell’auto del 40enne stignanese era rimasta solo la carcassa d’acciaio del telaio. Sul luogo del danneggiamento si sono immediatamente recati i carabinieri della Stazione e del nucleo radiomobile della Compagnia di Roccella.

