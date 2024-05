Farmacia abusiva sequestrata a Gioia Tauro. Dentro si "spacciavano" anche fentanyl e morfina

Un’attività che avrebbe dovuto essere soltanto un banco farmaceutico “solidale” per le persone più bisognose e invece dentro c'erano anche numerosi farmaci soggetti ad obbligo di ricetta medica, nonché numerose confezioni di altri farmaci che, benché non soggetti all’obbligo di ricetta, necessitano della presenza obbligatoria di un medico per essere consegnati ai richiedenti.

La scoperta l'hanno fatta i militari della Stazione Carabinieri di Gioia Tauro effettuando un mirato servizio di controllo.

Inoltre, nonostante soggette all’obbligo della cosiddetta “ricetta speciale”, i militari hanno rinvenuto altre confezioni di farmaco classificabili quali sostanze stupefacenti, in particolare fentanyl e morfina.

I medicinali soggetti a prescrizione medica speciale sono quelli per i quali il testo unico delle Leggi in materia di stupefacenti e le disposizioni del ministero della Salute, prevendono obblighi ben specifici, sia in capo ai medici che alle farmacie, le quali normalmente detengono tali medicine in armadi protetti.