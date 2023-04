Siderno, ambito di caccia sciolto: il Tar smentisce la Metro City di Reggio

Il Tar di Reggio Calabria ha accolto il ricorso presentato avverso la delibera del sindaco della Città metropolitana con la quale è stato disposto lo scioglimento, con contestuale commissariamento, del comitato di gestione dell’Ambito territoriale di caccia 2 (Atc Rc2) con sede a Siderno. Il collegio (Criscenti presidente estensore, a Caudullo primo referendario, Romeo referendario) ha accolto il ricorso dell’avv. Angelica Commisso, nell’interesse dei componenti del comitato di gestione dell’Atc 2 e per l’effetto ha annullato i provvedimenti impugnati.

La parte ricorrente deduceva una serie di violazioni. In giudizio si è costituita la Metro «city che, con memoria difensiva, ha replicato alle censure deducendone l’infondatezza e concludendo così per l’integrale rigetto del ricorso.

I magistrati del Tar reggino, però, hanno ritenuto che il ricorso dell’avv. Commisso sia fondato nel merito laddove «lamenta che il provvedimento impugnato non contiene una trasparente ed esaustiva motivazione in ordine al disposto scioglimento e commissariamento, mancando persino il riferimento all’istruttoria espletata e ad una norma che legittimi l’esercizio del potere di scioglimento e commissariamento». Vi sarebbe, secondo i ricorrenti, «solo un mero riferimento a più disposizioni normative, la cui applicabilità al caso in esame è peraltro assai dubbia, senza alcuna contestualizzazione rispetto alla concreta dinamica gestionale dell’Atc Rc2».

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Reggio

© Riproduzione riservata