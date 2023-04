Reggio, arriva il giro ciclistico: ecco come cambia la viabilità da domani a domenica

In occasione del “Giro Ciclistico della Città Metropolitana”, in programma domenica 16 aprile, saranno in vigore provvedimenti di modifica alla viabilità (a partire dal 14 aprile) e modifiche alla circolazione dei bus Atam (nel giorno della manifestazione sportiva).

Nello specifico: in via dei Giunchi lato monte, per 80 metri, divieto di sosta con rimozione (eccetto mezzi degli organizzatori) dalle 17 di domani alle 20 di domenica; sul Lungomare Falcomatà, tra piazza Indipendenza e via Caridi, divieto di sosta con rimozione ambo i lati, interdizione alla circolazione nel Piazzale stazione Lido Nord e Piazzale stazione Lido Sud, divieto di sosta con rimozione, interdizione alla circolazione su corso Matteotti tra piazza Indipendenza e via Caridi; doppio senso di circolazione nelle traverse di collegamento tra il Corso Matteotti ed il Lungomare Falcomatà nel tratto tra piazza Indipendenza e via Caridi, interdizione alla circolazione e divieto di sosta con rimozione in via Cattolica dei Greci tra corso Matteotti e via Miraglia, in via Miraglia e via Foti divieto di sosta ambo i lati con rimozione eccetto mezzi degli organizzatori dalle 5 di sabato alle 20 di domenica; in via SS18 Terzo Tronco, in via Nazionale Pentimele, in via Santa Caterina, in via Vittorio Veneto tra via Boccioni e via Roma, in via Roma tra via Via Veneto e viale Zerbi, in Viale G. Zerbi tra via Roma e piazza Indipendenza, via Salita Stazione S. Caterina divieto di sosta, ambo i lati con rimozione, sospensione temporanea della circolazione al passaggio della carovana ciclistica dalle 5 alle 20 di domenica; in viale Zerbi, tra via Roma e piazza Indipendenza, interdizione alla circolazione nel ramo inferiore e superiore della rotatoria di piazza Indipendenza da percorrere in senso orario e interdizione alla circolazione in via Salita Stazione S. Caterina dalle 14 alle 20 di domenica.

I bus Atam ed i veicoli provenienti da via Veneto, dalle 14 alle 20 di domenica proseguiranno su via Via Veneto per immettersi sul corso Matteotti, attraverso il ramo superiore della rotatoria di piazza Indipendenza. I veicoli provenienti da corso Matteotti, dalle 14 alle 20 di domenica proseguiranno su prolungamento Matteotti e via Vollaro.

© Riproduzione riservata