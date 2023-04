Reggio, oggi riunione tecnica pre gara. Domani il Giro ciclistico della Città metropolitana

Il sindaco metropolitano facente funzioni, Carmelo Versace, ed il consigliere delegato allo Sport, Giovanni Latella, hanno dato il benvenuto ai rappresentanti delle quindici squadre, per un totale di 105 ciclisti, che domani parteciperanno al Giro della Città Metropolitana di Reggio Calabria 2023. Nella sala “Perri” di Palazzo Alvaro, durante la riunione tecnica organizzata alla vigilia della partenza, Carmelo Versace si è detto «orgoglioso di poter salutare ed ospitare i team nel bel mezzo dell’entusiasmo di una città intera che ritrova il suo Giro dopo oltre un decennio».

«Ringrazio – ha proseguito – tutti coloro i quali hanno reso possibile la rinascita di questa importante manifestazione. Mi auguro che la vostra permanenza possa essere soltanto il primo atto di un lungo cammino che riveda splendere una corsa con più di cento anni di storia. Insieme all’organizzazione, infatti, stiamo iniziando a pensare alla prossima edizione. Sono certo che l’esperienza potrà servire a farvi conoscere, per poi poterlo raccontare, il nostro meraviglioso territorio».



Il consigliere delegato allo Sport, Giovanni Latella, ha salutato la platea confidando in una «. «Il nostro intento – ha aggiunto – è che il “Giro ciclistico della Città Metropolitana” possa tornare ad essere quella classica del Sud che, negli anni, ha visto correre campioni come Coppi, Bartali, Moser e tanti altri».«Questo evento – ha concluso – dovrà servire a. Noi lavoriamo per questo e, già da domani, saremo in pista per mettere in piedi la 67° edizione. Quella di domani dovrà essere una giornata di sport e, soprattutto, di divertimento».

