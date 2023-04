Reggio, continua la “guerra dei gazebo”: s’inasprisce il contenzioso al Tar

Ci sono altri ricorsi sul fronte dell’azione intrapresa dal Comune di Reggio e relativa allo smontaggio dei gazebo non in regola con il regolamento dell’amministrazione, o comunque in posizione di morosità. La vicenda che da qualche mese a questa parte sta provocando polemiche e malumori in città arriva ancora davanti ai giudici del Tribunale amministrativo regionale, che si dovranno esprimere in relazione alle ordinanze attivate da Palazzo San Giorgio nelle ultime settimane. E altre cause sono pronte a partire sempre nella zona centrale della città, che è quella più critica.

Nel corso degli ultimi anni, infatti, anche in corrispondenza con le semplificazioni a livello governativo adottate per rilanciare l’economia a seguito dell’emergenza pandemica legata al coronavirus, sono proliferate le strutture rimovibili in città, ma si sono creati alcuni problemi soprattutto in determinati punti anche sul fronte della circolazione e della sicurezza. Ecco perché il Comune ha voluto fortemente attivare una seria opera di riorganizzazione del settore e, come ha sempre specificato l’assessore comunale alle attività produttive, Angela Martino, si punta a ripristinare il decoro in tutto il territorio cittadino.

