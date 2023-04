Rizziconi, il medico di base c’è... ma senza “codice”

La comunità si trova a fare i conti con la carenza di medici di famiglia. A fronte dei pensionamenti recenti che hanno coinvolto alcuni storici professionisti, e in vista di quelli già in programma per il prossimo futuro, il disagio continua a crescere preoccupando i cittadini del popoloso centro pianigiano.

Dallo scorso dicembre si aspetta la nomina di un sostituito che si possa occupare di chi rimane privo della possibilità di avere un ambulatorio a cui rivolgersi. Sostituzione che rimane allo stato quasi impossibile da effettuare anche a causa del raggiungimento del numero massimo di assistiti per i dottori di zona. Solo nei giorni scorsi l’Azienda sanitaria provinciale ha formalizzato la nomina di un nuovo medico di medicina generale, che rimane in attesa però dell’assegnazione del codice da parte della Regione Calabria per poter iniziare ad esercitare al servizio dei rizziconesi.

Anche l’Amministrazione comunale, nel recente passato, si è occupata della vicenda sollecitando più volte l’Azienda sanitaria reggina: questo a seguito di diverse segnalazioni da parte dei cittadini che riscontravano non poche difficoltà a reperire farmaci per i quali è necessaria la prescrizione medica o di avere dei consulti immediati senza doversi rivolgere a strutture pubbliche o private.

