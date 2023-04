Legato con le fascette e soffocato: 2 arresti per l'omicidio Grudniewski a Reggio FOTO | VIDEO

Due arresti per l'omicidio Grudniewski a Reggio. Personale della Polizia di Stato di Reggio Calabria, ha esecuzione a due provvedimenti di fermo di indiziato di delitto disposti, rispettivamente, dalla Procura della Repubblica di Reggio Calabria diretta dal Procuratore Giovanni Bombardieri e dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria, diretta dal Procuratore Roberto Placido Di Palma. I provvedimenti restrittivi, emessi in via d’urgenza per l’evidente pericolo di fuga degli indagati, sono stati successivamente convalidati dai rispetti gip, che hanno contestualmente applicato per entrambi la misura cautelare della custodia in carcere.

I due soggetti di origine pakistana – uno dei quali minore di età - sarebbero gravemente indiziati dei reati di omicidio aggravato e di rapina aggravata in concorso, ai danni del cittadino polacco Grudniewski Przemyslaw Krzysztof, rinvenuto cadavere la mattina del 7 marzo scorso all’interno della sua abitazione, in via Italia, con le mani legate da delle fascette da elettricista ed un indumento intimo conficcato con violenza nella trachea, che ne ha determinato la morte per asfissia.

All’identificazione degli arrestati, gli investigatori della Sezione Omicidi della Squadra Mobile sono giunti attraverso una incessante e meticolosa attività investigativa, svolta principalmente attraverso l’acquisizione e l’analisi di numerosissime telecamere sia pubbliche che private, che hanno permesso di accertare che il delitto era stato portato a termine dai rei facendo accesso alla casa della vittima attraverso la porta finestra del balcone, raggiunta con l’ausilio di una scala, poi abbandonata durante la fuga.

Un importante contributo alle indagini veniva offerto anche dagli accertamenti svolti dal Gabinetto Regionale di Polizia Scientifica, che è riuscita ad isolare alcune impronte poi attribuite agli indagati. In particolare una di esse veniva isolata su un oggetto abbandonato dagli indagati a distanza di oltre un kilometro dall’abitazione della vittima e rinvenuto proprio grazie alla minuziosa attività di ricostruzione del percorso effettuato a piedi dagli indagati sia all’andata che al ritorno. L’attività investigativa prosegue per arrivare all'individuazione di ulteriori responsabilità e ricostruire il contesto in cui è maturato il delitto.

