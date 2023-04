Calabria, il blocco del superbonus rischia di fare un'ecatombe

Un rischio sociale ed economico forse senza precedenti. I primi effetti del blocco del superbonus edilizio e soprattutto la cancellazione della cessione dei crediti decisa all’improvviso, con un decreto urgente dal governo, si stanno concretizzando già in queste settimane: molte piccole aziende impegnate nei lavori di riammodernamento degli edifici privati hanno iniziato a licenziare i dipendenti assunti proprio in occasione dell’avvio delle attività legate alle ristrutturazioni degli edifici.

Si rischia quindi una prima ricaduta sociale con la perdita di posti di lavoro e l’aumento dei disoccupati in una regione già piegata dalla carenza di lavoro. Non c’è ancora una stima precisa dell’impatto nell’edilizia, ma come denunciano le organizzazioni sindacali regionali i numeri sono già importanti e i primi ad aver subito effetti negativi sulla perdita dell’impiego sono stati i dipendenti delle piccole aziende.

E c’è anche una conseguenza economica che rischia di travolgere il mercato imprenditoriale nei prossimi mesi, se non arriveranno misure in grado di far rimanere in vita le aziende.

