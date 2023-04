Gazebo a Reggio, scintille in commissione: e il tavolo tecnico detta la linea

Deflagra ancora una volta in polemica la vicenda relativa all’azione di ripristino della legalità avviata dal Comune sui gazebo. Ieri parole forti in commissione consiliare, chiamata a discutere delle proposte di modifica del regolamento sull’installazione dei dehors.

Nel corso della seduta, forti polemiche tra il consigliere di minoranza Massimo Ripepi e il presidente Versace. L’assenza della Soprintendenza è stata più volte sottolineata dai consiglieri di minoranza che hanno accusato di essere davanti a uno svilimento del ruolo rispetto a enti esterni. «Perché partecipa al tavolo tecnico del sindaco ff Brunetti e non qui? L’amministrazione è politicamente dissociata, vittima di un cortocircuito interno. Si è forse deciso di organizzare seduta di commissione e tavolo tecnico in contemporanea per mettere in fuorigioco l’opposizione e la stampa?».

Secca e decisa la replica di Versace, che ha risposto duramente alle accuse: «Da quel documento non ci si sposta, la Soprintendenza è stata chiara. Appena mi arriveranno le proposte di tutti i consiglieri presenti in commissione, convocherò l’architetto Vescio. Non abbiamo definito ancora del tutto il percorso, ma l’idea è quella di individuare una struttura meno invasiva possibile. La commissione vuole agevolare le esigenze dei commercianti».

