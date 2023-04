Reggio, Area attrezzata per camper il Comune ci prova ancora

L’idea di un’area per i camper da realizzare nella città dello Stretto non è nuova. Ci aveva già provato negli anni scorsi l’amministrazione, doveva sorgere a San Giovannello, una zona che vicina agli svincoli si prestava alla fruizione di chi ama questa forma di turismo. Dopo il flop di allora, palazzo San Giorgio torna alla carica. Ci riprova in un altro sito però, più spostato verso la montagna, attraverso il progetto “Aspromonte open air – Area di sosta attrezzata per camper in località Campi di Reggio”. Operazione finanziata interamente attraverso i fondi Pon Metro 2014/2020, React-Eu, nell’asse Cura dei Giardini storici e delle aree verdi e creazione di corridoi naturali diffusi per la Città.

E per snellire la tempistica di realizzazione attraverso una delibera l’amministrazione ha scelto di affidare congiuntamente la progettazione esecutiva ed i lavori di realizzazione dell’intervento che prevede una spesa che si aggira attorno ai 950 mila euro. L’affidamento avverrà mediante richiesta d’offerta ad inviti sul Mepa, la piattaforma telematica della pubblica amministrazione.

