Un candidato da “Guinness dei primati” a San Pietro di Caridà: Randò ha 96 anni!

Non sappiamo se è entrato nel “Guinness dei primati” come il candidato più anziano di sempre, ma la sua candidatura al consiglio comunale di San Pietro di Caridà ha avuto un’eco notevole nel territorio.

Rocco Randò, classe 1927, approfondisce le ragioni e le possibili aspirazioni della sua candidatura. Persona molto pacata, aperta e pragmatica, convinta che gli amministratori dovrebbero ascoltare di più la voce dei cittadini, con estrema lucidità ci spiega che ha deciso di candidarsi nella lista civica perché convinto che la voce degli anziani sia importante quanto quella dei giovani e che gli ideali delle nuove generazioni devono essere cardine del futuro, come l’attenzione all’ambiente che più gli sta a cuore.

Una vita lunga quella di Rocco Randò: primo di otto figli, nel 1996 dopo essere rimasto vedovo dal Lametino si trasferisce con i due figli nella frazione Prateria dove assieme ai fratelli si occupa nella gestione dei tanti ettari di bosco di faggio e altri alberi di alto fusto di loro proprietà. Nel Lametino era un imprenditore che costruiva sedie e imballaggi in legno.

