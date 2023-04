Reggio, il piano di riequilibrio al vaglio della Corte dei Conti

Richieste di chiarimenti su mutui contratti oltre vent’anni addietro e su procedure di quote di cassa: è il resoconto dell’udienza pubblica alla Corte dei Conti che ha avviato il controllo sulle misure del piano di riequilibrio finanziario del Comune.

Nella seduta di venerdì mattina, dunque, si è entrati nel dettaglio di tutti i provvedimenti del bilancio del 2021 e soprattutto sulle strategie per “pulire” il documento di Palazzo San Giorgio da riferimenti datati che vanno a incidere sull’attualità dei provvedimenti contabili. Adesso gli uffici sono al lavoro per chiarire quanto chiesto dai giudici della sezione di controllo e per arrivare puntuali all’appuntamento con la nuova delibera, che dovrebbe essere emessa da qui alle prossime settimane.

L’iter non è finito: una volta che la Corte dei Conti si esprimerà su questi aspetti, si procederà alla verifica finale del 2022 che ha sancito la chiusura definitiva del piano di riequilibrio e l’avvio della normale gestione finanziaria dopo ben 10 anni di sofferenze e provvedimenti vincolati.

La relazione finale è partita da Reggio per Catanzaro nei mesi scorsi e ancora deve essere valutata dai giudici contabili, che dovranno poi indicare all’Amministrazione le strade da seguire per tenere i conti in ordine.

