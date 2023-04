Reggio, dieci interventi per recuperare le aree verdi e creare una nuova rete

Oltre 4,5 milioni di euro per riqualificare le aree degradate attraverso parchi e giardini. La Giunta approva il progetto di fattibilità tecnico economica dell'operazione finanziata attraverso il Pon React Eu. Il primo step di un percorso che intende recuperare i piccoli polmoni verdi del territorio, spesso avvolti da degrado e abbandono, per restituirli fruibili alla comunità, per farne aree destinate alla socialità allo sport in un territorio che ha fame di spazi aggregativi e impianti sportivi.

Progetto che guarda ad un obiettivo ambizioso: creare una rete verde che colleghi le aree urbane con spazi verdi, parchi, giardini, filari alberati, al fine di contribuire a ridurre i gas serra e aumentare il benessere delle persone negli spazi aperti. Una rete in cui l’amministrazione ha individuato 10 snodi da Gallico a Ravagnese.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Reggio

© Riproduzione riservata