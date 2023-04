Organici all’osso all’Asp di Reggio: accelerata per arruolare medici

L’Azienda sanitaria provinciale è a corto di personale medico e paramedico ma anche amministrativo. Una situazione che va avanti da troppo tempo e che è ben conosciuta anche al commissario al piano di rientro dal debito sanitario regionale che è il presidente della Regione, Roberto Occhiuto il quale aveva annunciato anche un massiccio aiuto di Agenas per l’espletamento delle procedure concorsuali.

Da qualche mese a questa parte l’ente di via Diana sta mostrando una certa vitalità su questo fronte ma nelle ultime settimane si sta velocizzando. Sono stati pubblicati in particolare due avvisi per la ricerca dei direttori delle aree di “Igiene degli alimenti e della nutrizione” e della “Medicina Legale”. Come personale tecnico avviata la procedura di mobilità (attività questa preliminare e obbligatoria prima di bandire il concorso) per sette posti di tecnico della radiologia medica; e sempre tramite la procedura di mobilità si aspettano 4 neurofisiopatologisti.

Al via anche la ricerca di tre medici nella disciplina dell’oncologia e altri 5 medici per la disciplina della pediatria. Ma in corso ci sono altre procedure di reclutamento.

