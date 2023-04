Palmi, ramo si stacca dall’albero: ferito un bimbo di 10 anni

Si è rischiata la tragedia nella giornata del 25 aprile nella zona della pineta del monte Sant’Elia dove un bambino di 10 anni, originario della vicina Bagnara Calabra, è rimasto ferito alla testa dopo un distaccamento di un ramo da un albero.

Il bambino – secondo quanto è stato possibile ricostruire parzialmente al momento – si trovava sul Sant’Elia per trascorrere una giornata di festa con la famiglia, come tantissimi palmesi che tradizionalmente trascorrono sul monte Sant’Elia le festività nonostante nella giornata del 25 aprile il tempo non fosse particolarmente favorevole alle scampagnate.

Le cause che hanno portato al ferimento del bambino sono in stato di accertamento da parte dei Carabinieri che una volta allertati sono intervenuti sul posto; dopo l’incidente, per il ferito si è reso necessario il trasporto urgente con il 118 all’ospedale “Santa Maria degli Ungheresi” di Polistena. Viste le condizioni della vittima dell’incidente si è poi reso necessario il successivo trasferimento del bambino al Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria, dove è stato sottoposto agli accertamenti del caso e ricoverato presso il reparto di pediatria che ne sta monitorando le condizioni.

