Corso Matteotti di Reggio, il 2 maggio apre il cantiere dei lavori

Un intervento atteso per riqualificare il manto stradale di una delle arterie più trafficate dell'asse viario della città: corso Matteotti. Giorno due maggio dovrebbe prendere il via la cantierizzazione dei lavori che procederanno a lotti, tempo di realizzazione stimato in circa 45 giorni. Il cantiere procederà a tappe, per evitare di paralizzare il traffico del centro storico che proprio nella via Marina alta vede una delle vie chiave. A distanza di un anno dall'approvazione del progetto finanziato attraverso i Patti per il Sud prendono il via i lavori che inevitabilmente provocheranno qualche disagio ai reggini. Al vaglio dei tecnici dell'Ente e dei vertici della Polizia Municipale le scelte per tracciare un percorso alternativo per la viabilità tanto delle vetture private che dei mezzi pubblici.

L'operazione rientra nell'ottica di una rigenerazione della fascia costiera. Il Comune la scorsa primavera attraverso i “Patti per lo Sviluppo della Città metropolitana” ha dato l’ok al progetto esecutivo. Sono 800mila euro di appalto e che prevede una strada tutta nuova. Il progetto di riqualificazione nasce dall’esigenza di ripristinare la viabilità dell’arteria, la cui sede stradale per metà della carreggiata è destinata al transito dei mezzi di trasporto pubblico, di sicurezza e di soccorso e per metà al normale traffico veicolare.

