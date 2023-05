Rifiuti a Reggio, per la svolta c’è ancora da attendere

La gara per il servizio di raccolta della spazzatura in città tornerà nuovamente in Tribunale. Il Comune appellerà al Consiglio di Stato la seconda sentenza di merito del Tribunale amministrativo regionale e molto probabilmente lo farà anche Teknoservice. Questa è l’unica certezza all’indomani della decisione che ha ribaltato ancora una volta la situazione dell’appalto milionario sui rifiuti.

Bisogna partire dal provvedimento dei giudici reggini che, per evitare fraintendimenti, hanno deciso che il Comune non potrà affidare nuovamente il servizio a Teknoservice. Ecco la parte del provvedimento che specifica ciò: «Il ricorso è fondato e va accolto, con il conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati. All’annullamento di detti provvedimenti segue anche l’accoglimento della consequenziale domanda della ricorrente principale di essere indicata come “prima graduata” e, quindi, aggiudicataria della gara in questione, stante peraltro che è ostativo all’eventuale riesercizio del potere il principio del one shot temperato secondo il quale l’amministrazione, dopo aver subito l’annullamento di un proprio atto, può rinnovarlo una sola volta e deve, quindi, riesaminare l’affare nella sua interezza, senza potere in seguito tornare a decidere sfavorevolmente neppure in relazione a profili non ancora esaminati».

