Stabilimento Italcitrus a Reggio, la gara è andata deserta: tutto da rifare per la bonifica

Tutto da rifare. Non sono bastati i dieci milioni di euro che il Comune ha messo sul piatto, la gara per la bonifica e la strasformazione in parco urbano del vecchio stabilimento industriale Italcitrus è andata deserta. La corsa contro il tempo per non perdere questa importante fetta di finanziamenti del Pon metro React Eu, ha trovato una brusca frenata. La procedura a cui sono stati invitati a partecipare 10 operatori economici (accreditati alla la piattaforma MEPA, selezionate, tramite la funzione di sorteggio automatico) si è rivelata un flop, infatti nessuno dei concorrenti invitati ha presentato un'offerta.

Il bando aveva anche previsto di eliminare l’obbligo di costituzione della garanzia provvisoria in fase di partecipazione alla procedura di gara, proprio per rendere più appetibile l’operazione. Per garantire l’effettiva incidenza sui tempi, si è deciso di collocare la progettazione esecutiva in capo all'operatore che realizzerà i lavori. Scelta che oltre alla riduzione della tempistica, avrebbe dovuto dare garanzia di piena rispondenza del progetto a quanto eseguibile e viceversa, riducendo quindi i tempi per eventuali adeguamenti e/o varianti in fase esecutiva.

