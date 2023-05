Reggio, finalmente al via l’iter per la realizzazione della strada di Pentimele

La collina di Pentimele avrà la sua strada. Un’attesa infinita per rendere più accessibile non solo il polmone verde della città ma anche le Fortificazioni umbertine che dal 2017 sono state riqualificate. Il Comune ha avviato la procedura (aperta da esperirsi tramite la piattaforma della pubblica amministrazione) con cui mettere a bando i lavori per un totale di 2,4 milioni di euro. Risultato frutto della rimodulazione degli interventi dei fondi Pac che in in una prima fase prevedevano 1,4 milioni per l’opera. La speranza adesso è che si possa velocizzare l’iter del bando e quindi dell’avvio dei lavori. Nel mese di ottobre era stato approvato il progetto definitivo esecutivo della strada che porta alle fortificazioni, novanta allegati erano compresi nella progettazione . Ci sono voluti diversi anni per arrivare al bando per l’affidamento dei lavori. Un iter complicato che rientra nel Piano di azione e coesione 2007/2013 (Pac) di valorizzazione dell’area della collina di Pentimele. Un percorso complicato in cui tanti sono gli elementi da conciliare. Dal dissesto idrogeologico dell’area (più volte franata in diversi punti tanto da compromettere la sicurezza del tracciato stradale), ai vincoli non solo paesaggistici, dagli espropri alla sentieristica.

Operazione che registra un pesante ritardo, tanto che per non perdere il prezioso canale di finanziamento l’amministrazione ha chiesto al Dipartimento Ambiente e Territorio della Regione una prima proroga, visto che nel mese di ottobre dello scorso anno ancora gli interventi non risultavano cantierizzati. Così la scadenza del 31 dicembre del 2021 ha subito uno slittamento.

