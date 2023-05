Reggio Calabria, l'omicidio di Vincenzo Cordì: da oggi il processo d'Appello

Il processo per l’omicidio di Vincenzo Cordì, ucciso la sera dell’11 novembre 2019 in località “Scialata” del comune di San Giovanni di Gerace, approda davanti alla Corte di Appello di Reggio Calabria. La prima udienza è prevista per oggi al cospetto dei magistrati della Prima sezione che sono chiamati a valutare i ricorsi proposti, a mezzo dei rispettivi avvocati, dai tre imputati condannati in primo grado dalla Corte di assise di Locri, con sentenza emessa il 28 giugno 2022: Susanna Brescia, condannata all’ergastolo, Giuseppe Menniti (anche lui pena dell’ergastolo, e Francesco Sfara, 23 anni di reclusione.

Saranno presenti anche nel giudizio di secondo grado la madre e la sorella della vittima, che sono costituite parti civili rappresentate dall’avv. Rocco Guttà, che si è avvalso del dott. Antonio Miriello per la parte tecnica specialistica fondamentale per contribuire a rendere più chiaro il quadro probatorio nel dibattimento.

