Lido Comunale di Reggio, si procede allo sgombero di Torre Nervi

Un’occupazione senza titolo che si protraeva da tempo. Ieri nel corso di un’operazione interforze Torre Nervi è stata sgomberata. L’ordinanza esecutiva ha preso forma. Del resto la decisione era maturata lo scorso anno, durante un incontro in Prefettura in cui era stato disposto che chiusa la stagione estiva, l’immobile avrebbe dovuto essere abbandonato dall’attività aziendale.

Ma così non è stato. Adesso a distanza di un anno e con l’avvio dei lavori di riqualificazione il Comune ha provveduto a rendere davvero esecutivo il provvedimento.

Gli interventi allo storico stabilimento balneare iniziano ad entrare nel vivo. Lo stallo che si trascina da anni ormai pare essersi sbloccato. In questa prima fase con le ruspe già all’opera si sta provvedendo alla demolizione di una stecca di cabine del Lido Comunale, quelle più a nord, che si estendono sulla spiaggia non coperte da vincolo, che sin dalle prime ipotesi si è deciso di demolire per liberare l’arenile. Ed è questa l’unica operazione di demolizione prevista, l’esito dei circa 300 carotaggi eseguiti sulla struttura ha confermato che non si dovrà abbattere nessuna altra ala dello stabilimento. Un risultato che ha dato il via libera alla fase di progettazione di riqualificazione sull’intera struttura, a cura della Soprintendenza.

Il tutto mentre procedere l’opera di riqualificazione anche delle aree verdi esterni al Lido.

