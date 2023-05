Reggio, tentano di rapinare un'88enne e la uccidono: definitive le condanne per due

Diventano definitive le condanne per due dei tre imputati della rapina dall'epilogo mortale in via Scilla a sud di Reggio Calabria, quando perse la vita, la sera del 21 ottobre 2017, un'anziana donna, l'88enne Maria Ficara, nel corso di un tentativo di rapina all’interno della sua abitazione. La Corte Suprema di Cassazione ha rigettato due ricorsi – Patrizia Caristo Massimo Berlingeri, condannati in Corte d'Assise d'Appello rispettivamente a 13 anni e 15 anni e 10 mesi di reclusione -, dichiarato "inammissibili" altri due ricorsi – Damiano Bevilacqua e Massimo Bevilacqua, condannati per furto aggravato (ma estranei alla rapina-omicidio) rispettivamente a 2 e 4 anni di reclusione.

I Giudici “Ermellini” hanno inoltre disposto un annullamento parziale, che riporta Benito Bevilacqua (difeso dall'avvocato Attilio Parrelli del Foro di Reggio) nuovamente in Corte d'Assise d'Appello di Reggio "per il trattamento sanzionatorio" inerenti la pena per quattro reati fine, mentre per la rapina culminata in omicidio la sentenza è confermata anche per lui.

