Maltempo a Reggio, la Procura apre un'inchiesta sulla morte dell'avvocato Giovanni Pellicanò

La Procura della Repubblica di Reggio Calabria ha avviato un’inchiesta per accertare eventuali responsabilità per la morte di Giovanni Pellicanò, l’avvocato 57enne deceduto perché travolto da un albero sradicato dalle forti raffiche di vento abbattutesi sul territorio cittadino. L’ipotesi di reato sulla quale stanno indagando il Procuratore della Repubblica, Giovanni Bombardieri, ed il sostituto Marco De Pasquale è quella di omicidio colposo. Le indagini sono state delegate alla Polizia di Stato. Continuano intanto i disagi a Reggio a causa del maltempo. Il Comune ha disposto l’evacuazione temporanea di alcune abitazioni ed il divieto di transito in alcune vie del rione «Gallina», nella periferia sud della città. In una nota del Comune si parla "di una condizione di pericolo verificata dai tecnici dell’ente a causa di una gru danneggiata e quindi a rischio di crollo».

La furia del maltempo su Reggio: alberi sradicati e disagi sul lungomare FOTO | VIDEO Albero caduto all’aeroporto (foto Morabito) Rami degli alberi caduti a Reggio Rami degli alberi caduti a Reggio Recinzione caduta a Piazza De Nava a Reggio Recinzione caduta a Piazza De Nava a Reggio Via Melacrino Via Melacrino Via Melacrino Via Melacrino

© Riproduzione riservata