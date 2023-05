La furia del maltempo su Reggio. Il ciclone "Nino" devasta la città VIDEO

Il ciclone "Nino" si è abbattuto sulla Calabria e in particolar modo sull'area dello Stretto e su Reggio. Disagi in tutta la città. A piazza De Nava, la recinzione che delimita i lavori del cantiere è stata abbattuta dalle raffiche di vento.

L'allerta meteo arancione e le condizioni di pericolo del cantiere antistante il Marc, hanno indotto il direttore del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, Malacrino, alla chiusura. I Vigili del fuoco hanno transennato per sicurezza il marciapiede antistante l'edificio, chiudendo la via d’accesso. In corso l'evacuazione dei visitatori presenti nella struttura. Il MArRC riaprirà al pubblico appena le condizioni di sicurezza lo consentiranno.

Numerosi gli alberi sradicati dalla furia del vento in molte zone della città: da via Matteo Preti, fino ad arrivare in zona Aeroporto. Disagi anche sul lungomare e nella zona che porta allo stadio Oreste Granillo.

Video di Attilio Morabito

