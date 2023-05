Reggio, da viale Calabria a Rosalì: i percorsi per restituire decoro

Due interventi di decoro urbano finanziati attraverso i canali del Pnrr. La Giunta comunale approva la fattibilità tecnica ed economica per lavori destinati agli ambienti pubblici tanto al centro che in periferia. Operazione con cui cancellare il degrado, ridurre le situazioni di emarginazione che hanno avvolto il centro di aggregazione di Rosalì e l’area delle case popolari del viale Calabria, con investimenti di circa 1,3 milioni di euro in totale, di cui circa 220 mila il primo e il restante 1,1 milioni il secondo che si rivolge alla piazza su cui si affaccia uno dei centri di edilizia popolare più grandi della città. Un’area dal grande potenziale, Piazza Milano che oggi si presenta in stato di degrado, caratterizzato dall’avanzamento incontrollato del verde pubblico. Una realtà che sorge a pochi isolati dal luogo dove ieri mattina si è consumata la tragedia che ha visto un uomo vittima della caduta di un albero.

Un contesto urbano, molto popoloso e frequentato del Viale Calabria in cui sono presenti pini di notevole altezza, ad una distanza l’uno dall’altro di circa 7 metri, le cui radici hanno causato marcate irregolarità di marciapiedi e camminamenti che risultano sollevati costituendo un pericolo alla libera circolazione dei pedoni. La pavimentazione stradale presenta, come del resto quasi tutte le arterie viarie buche. L’idea è quella della messa in opera di aree attrezzate e giochi per bambini, un’attrattiva per la collettività, così come l’opportunità di restituire alla popolazione un luogo di aggregazione.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Reggio

© Riproduzione riservata