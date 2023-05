Reggio, caos a Dermatologia: Giovanna Malara impugna la decisione del Gom

Dagli avv. Aurora Notarianni e Oreste G. M. Romeo riceviamo e pubblichiamo.

Nel doveroso rispetto dell'attività dei profili istituzionali chiamati a fare piena luce su una vicenda che ha suscitato scalpore, i difensori della dott. ssa Giovanna Malara comunicano:

1) a seguito di indagine difensiva, è venuto meno il presupposto del licenziamento senza preavviso, essendo stata acquisita prova certa e incontrovertibile della perfetta identità tra le certificazioni rilasciate dall'ospedale messinese "Papardo" e quelle depositate dalla dott. Giovanna Malara al GOM di Reggio Calabria per corredare la domanda di partecipazione alla selezione al cui esito le è stato conferito l'incarico quinquennale di Primaria di Dermatologia.

2) A mente del cosiddetto “bando” pubblicato il 13 gennaio 2017, i certificati in questione non erano neppure richiesti per essere ammessi alla procedura selettiva.

3) Stante il deposito nella procedura selettiva indetta dal GOM degli stessi, veritieri dati forniti e trasmessi alla dott.ssa Malara dall’A.O. messinese Papardo, è stata proposta formale impugnazione del provvedimento disciplinare di massimo rigore, del tutto arbitrario nel merito e atipico sotto il profilo procedimentale seguito dal Collegio di Disciplina.

© Riproduzione riservata