Delitto Latella a Reggio, svolta investigativa con i rilievi sulla scena del crimine

La competenza dei vigili del fuoco, l’acume investigativo dei poliziotti delle Volanti, la laboriosa analisi della “Scientifica”, l’ostinata determinazione della Squadra Mobile. L'incrocio e la sovrapposizione del lavoro investigativo di tutte le specialità degli intervenuti sulla scena del crimine, nell’appartamento di via Nicola Furnari “72”, a metà strada Aula Bunker e carcere “San Pietro”, hanno portato all’identificazione del 45enne, Roger Sagnipun, di nazionalità filippina, quale presunto assassino di Giuseppe Latella, il 76enne ritrovato senza vita la notte del 14 settembre 2022 quando la sua abitazione fu invasa da uno strano incendio. Lo stesso corpo di Latella fu rinvenuto semicarbonizzato dai primi pompieri e poliziotti intervenuti sul posto.

Decisiva la sintesi del sopralluogo iniziale. La dinamica del rogo assassino non quadrava a chi era sul posto, soprattutto ai più esperti con decenni di “strada” sulle spalle. Un lavoro prezioso come rimarcato nell'ordinanza di custodia cautelare: «Secondo quanto riferito nel rapporto, all'esito di un'accurata ispezione dei luoghi, il personale dei Vigili Del Fuoco ha riscontrato- anche a distanza di un considerevole lasso temporale dall'evento - un forte odore acre di alcool all'ingresso della stanza da letto ove era stato rinvenuto il cadavere; in particolare, tale odore è stato percepito in prossimità della porta-finestra che dalla camera da letto dava accesso sul balcone. Secondo quanto accertato dai Vigili del fuoco l'incendio ha avuto origine dal materasso del letto su cui era stato rinvenuto il cadavere, ed in particolare dal lato destro (rispetto al cadavere) di tale materasso; successivamente le fiamme si sono propagate sull'armadio posto di fronte al letto e nelle immediate vicinanze della porta finestra che dà accesso sul balcone».

