Palmi, "il nuovo ospedale costerà il 30 per cento in più"

Nella sede dell’Asp di Reggio Calabria si è tenuto un importante incontro promosso dalla commissaria Lucia Di Furia alla presenza dei funzionari regionali del Dipartimento della salute con le associazioni della Piana di Gioia Tauro: la ProSalus di Palmi con la presidente Stefania Marino, Giuseppe Randazzo ed altri soci, e una nutrita delegazione di “Progetto Città della Piana” guidata dal presidente Armando Foci, dal vice Luigi Ottavio Cordova, dal segretario Aldo Polisena e dai membri del direttivo Enzo Mileto, Nicola Marazzita e Mario Lucia. Per la Regione era presente l’ing. Pasquale Gidaro e per l’Asp, oltre alla commissaria, erano presenti l’arch. Demetrio Beatino, dirigente della struttura Gestione tecnica e patrimoniale, e l’arch. Pasquale Ferraro.

«Era un impegno che avevo assunto con le associazioni – ha dichiarato la Di Furia – e ho richiesto la presenza dell’ing. Gidaro che è conoscitore delle vicende inerenti alla costruzione del nuovo Ospedale di Palmi». Quest’ultimo ha evidenziato: «Sulla scelta del sito si sarebbe dovuto andare a valutazioni più appropriate, ma ormai le difficoltà logistiche sono in fase di superamento compresa quella riguardante lo spostamento degli elettrodotti di Terna».

Rispetto ai passaggi futuri, Gidaro ha ricordato che il terreno e la fase di costruzione del Nuovo Ospedale sono in concessione ad una società privata che partecipa finanziariamente alla realizzazione del progetto: «Bisognerà aspettare la primavera del 2024 per avere il progetto definitivo e la consegna delle aree e successivamente il progetto esecutivo».

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Reggio

© Riproduzione riservata