La Varia di Palmi illumina il Parlamento Europeo

«Quella di Palmi è una comunità unica, celebre in tutto il mondo per la Varia, festa tradizionale che dal 2013 è Patrimonio Unesco. Palmi negli anni ha saputo coniugare tradizione e rinnovamento: accogliere e presentare la Varia al Parlamento europeo restituisce all’Europa e al mondo la straordinaria bellezza e le grandi potenzialità di Palmi e di tutto il nostro Sud» le parole della vicepresidente del Parlamento europeo, Pina Picierno, in occasione della presentazione della festività della Varia di Palmi 2023 che si è tenuta a Bruxelles ieri mattina.

«È stato un momento storico per la città di Palmi e per la festa della Varia – ha sottolineato il sindaco Giuseppe Ranuccio – che per la prima volta è stata presentata a Bruxelles. La nostra festa ha ormai da tempo varcato i confini della regione, affermandosi come evento culturale di carattere internazionale. La Varia è un’eredità di cultura, sentimento e tradizione, da tutelare e valorizzare, che può essere un’attrattiva turistica e una spinta per lo sviluppo economico e sociale di tutto il territorio. Continueremo a lavorare per farla crescere e sviluppare le sue piene potenzialità».

