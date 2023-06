Ztl a Reggio, ecco i nuovi varchi elettronici

La preoccupazione dei commercianti e le rassicurazioni di Palazzo San Giorgio. Alla vigilia dell’estate monta il caso delle zone a traffico limitato e dei varchi elettronici per il centro storico. Le associazioni di categoria hanno aperto la “campagna di ascolto” con i commercianti delle aree interessate per individuare proposte e correttivi rispetto alle modalità indicate dal Comune, mentre Confcommercio contesta il mancato coinvolgimento degli attori nella scelta, Confesercenti smorza i toni, l’assessore alle Attività produttive, Angela Martino getta acqua sul fuoco e ribadisce: «Polemiche infondate, Ztl su Corso Garibaldi esiste da oltre un decennio». Si apre un nuovo capitolo di contestazioni tra le imprese e l’Ente?

Confcommercio

I vertici dell’associazione di categoria si rivolgono ai propri associati, tracciando il quadro della situazione, mettendo l’accento sul modus operandi adottato dagli amministratori: «Abbiamo ricevuto in data odierna comunicazione che la giunta comunale ha istituito nel centro storico la ZTL controllata tramite varchi elettronici di accesso. La Ztl in questione è formata dalle vie: Corso Garibaldi tra via Lemos e via Valentino, via S. Stefano da Nicea, via Vitrioli tra corso Garibaldi e via Plutino, via Capobianco, via Plebiscito tra corso Garibaldi e via Plutino, via Cavour tra corso Garibaldi e via dei Correttori, via Gulli tra il Corso Garibaldi e via dei Correttori, via Tommasini tra il Corso Garibaldi e via dei Correttori. La Giunta ha previsto che la ZTL sia attiva nella fascia oraria 00.00 - 24.00 ad eccezione del carico/scarico merci nella fascia oraria 6 - 10. Confcommercio, e dunque i commercianti, si vedono destinatari della comunicazione di una decisione già assunta».

Confesercenti

«In relazione alle diverse segnalazioni allarmate ricevute da nostri associati che svolgono la loro attività sul Corso Garibaldi e alla comunicazione inviata alle associazioni di categoria dall’Amministrazione Comunale, riguardante i nuovi varchi elettronici che saranno installati nella parte sud della principale via cittadina, come Confesercenti vogliamo innanzitutto rassicurare gli esercenti: la ZTL del Corso, già istituita da più di 15 anni, non subirà alcuna modifica. Dopo un confronto con l’assessore Martino – spiega il presidente Claudio Aloisio – abbiamo ricevuto rassicurazione che nulla cambierà rispetto agli ultimi anni tranne, appunto, il sistema di rilevamento delle infrazioni che, oltre ad essere effettuato come è sempre stato dalle forze di polizia, nel tratto interessato sarà coadiuvato da questa nuova tecnologia. Per ciò che concerne gli orari di carico e scarico che sin dall’istituzione della ZTL sono permessi dalle 06:00 alle 10:00, dopo un costruttivo confronto con gli operatori chiediamo all’Amministrazione di inserire un’ulteriore ora pomeridiana che vada dalle 16:00 alle 17:00 d’estate e dalle 15:30 alle 16:30 nella stagione invernale».