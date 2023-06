L’infinita attesa per una casa popolare a Reggio, si muove il Consiglio regionale

La complessa vicenda relativa alla mancata o ritardata assegnazione delle case popolari non sembra essere circoscritta al capoluogo della città metropolitana ma si estende a molti comuni del Reggino. Tanto è vero che si è mosso anche il Consiglio regionale.

In particolare la quarta commissione- assetto e utilizzo del territorio- di Palazzo Campanella nella giornata di domani effettuerà un approfondimento della situazione anche ascoltando gli attori direttamente coinvolti in questo processo. In particolare sono in agenda le audizioni relative alle problematiche sull’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica del presidente della Commissione assegnazione alloggi del circondario del Tribunale di Locri, del presidente della Commissione assegnazione alloggi del circondario del Tribunale di Palmi, del presidente della Commissione assegnazione alloggi del circondario del Tribunale di Reggio Calabria, del commissario Straordinario dell’Azienda Territoriale di edilizia residenziale pubblica Regionale, nonché del dirigente generale del dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici della Regione.

Le procedure per le assegnazioni delle case di edilizia residenziale pubblica, infatti, sembra che siano in ritardo i tempi - quando si tratta di emergenza abitativa- non possono essere lunghi. Ecco perché si cercherà di capire che cosa sta succedendo anche perché le commissioni a ciò dedicate stanno incontrando alcune difficoltà tecniche legate alla documentazione degli enti, per procedere a chiudere il cerchio relativo all’assegnazione della casa a chi la aspetta da molto tempo.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Reggio