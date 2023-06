Cinquefrondi, è il giorno dell’impegno: oggi la Marcia della Pace

Per Cinquefrondi è il giorno della condivisione che si fa impegno. Questo pomeriggio migliaia di persone percorreranno le vie della cittadina pianigiana per la Marcia della Pace. Un segnale forte, dal profondo di un territorio capace di straordinarie iniziative rivolto al bene comune: pace come fatto rivoluzionario; pace come antidoto alle migrazioni forzate.

La manifestazione, organizzata e promossa dalla Rete delle Comunità Solidali – Re.Co.Sol e dal Comune di Cinquefrondi, prevede l’inizio del concentramento alle 14, con il via ufficiale indicato per le 15,30 da Parco Peppino Impastato. Quindi, il lungo cammino per le strade di un luogo ormai divenuto simbolo di fermento civico e legalità. Un fenomeno nuovo e virtuoso in un contesto complesso, come sottolineato anche dagli studi dell’Università della Calabria. La Marcia avrà come destinazione conclusiva Piazza della Repubblica. Qui, approssimativamente dalle 18, si susseguiranno gli interventi delle centinaia di esponenti della società civile, della politica, della magistratura e della stampa che hanno aderito all’invito delle cooperative coinvolte e del sindaco Michele Conia. Da don Luigi Ciotti a Michele Santoro, da Gad Lerner a Piero Bevilacqua, da Luigi De Magistris a Luca Casarini. Un fiume di consenso per una iniziativa dal carattere evidentemente nazionale.

